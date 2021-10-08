Москва, 8 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт дневному марафону «Компас женского лидерства #МягкаяCила». Он стартовал в полдень на Камчатке и Чукотке (03:00 по мск) в пятницу, 8 октября, и завершится в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны — Калининградской области. Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры из студий или онлайн из регионов страны. В видеообращении к участникам марафона спикер Совета Федерации отметила, что им предстоит деловое и дружеское общение и обсуждение актуальных и для отдельных регионов, и для всей страны вопросов. Мероприятие проходит в рамках Российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума, который начнется 13 октября в Санкт-Петербурге. Марафон организовали Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации РФ. Партнером мероприятия выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Автор "Марафон, который начнется на берегах Тихого океана и пройдет через 11 часовых поясов страны, подведет итоги региональной недели Третьего Евразийского женского форума», — отметила

Она назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем — женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в «зеленой экономике». По ее словам, главный смысл марафона в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях.

Особо Валентина Матвиенко отметила участниц образовательной программы «Женщина-лидер», созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Автор «Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины — большой и малой», — отметила спикер Совета Федерации.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина — лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Эксперты во время первого подключения обсудят с экспертами Камчатки и Чукотки вопросы развития транспортных инфраструктуры и доступности, возможности которой зависят от сезона, а также будут говорить об инвестиционной стратегии, при которой будет сохранен культурный колорит и уникальная экосистема этих мест. Трансляция марафона идет на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.

Читайте также: Галина Карелова рассказала о программе III Евразийского женского форума