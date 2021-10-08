Москва, 8 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Свои поздравления советскому и российскому актеру Леониду Куравлёву по поводу его 85-летнего юбилея направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 8 октября обнародован на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Леонид Куравлёв

«Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актёрской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений», — говорится в поздравительном сообщении.

Также глава Российского государства пожелал Куравлеву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Отметим, Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве и окончил ВГИК в 1960 году. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Когда деревья были большими» (1961), «Живёт такой парень» (1964), «Золотой телёнок» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Трест, который лопнул» 91 982) и многих других.