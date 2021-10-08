Афины , 8 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Вечером 7 октября в центре столицы Греции прошел антифашистский марш. Мероприятие в Афинах было приурочено к первой годовщине осуждения партии «Золотая заря» как преступной организации, сообщает AMNA.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

С центральным лозунгом «Фашисты, вон с наших улиц» члены различных движений и организаций собрались у здания Апелляционного суда. Среди протестующих была и мать певца Павлоса Фиссаса, известного своим антифашистским активизмом; Фиссас был убит в возрасте 34 лет членом «Золотой зари», его убийство получило широчайший общественный резонанс.

На мероприятии его мать, Магда Фисса, сказала: «Сегодня исторический момент, мы все помним, что было в этот день в прошлом году. Величие того дня останется в памяти всех нас. Но это не значит, что мы закончили. Еще ничего не закончено. Борьба продолжается. Они снова вышли на улицы, и у нас снова примерно то же самое. Я надеюсь, что ответственные за это отнесутся к этому серьезно. Прошел год, а мы говорим всё о том же, как и тогда. Борьба продолжается. Ничего не остановилось и ничего не закончилось».

Вечером того же дня члены профсоюзов и студенческих ассоциаций прошли маршем к площади Синтагма также в честь годовщину осуждения «Золотой зари».