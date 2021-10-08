Индиан-Уэллс, США, 8 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Клэр Лю в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

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Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки подаче и 2 из 5 брейков.

Во втором круге Калинская сыграет с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.

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