Железногорск, Красноярский край, 8 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В городе Железногорске Красноярского края проводится проверка информации о признаках пищевого отравления у школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Pixabay.com В школе

По данным ведомства, ранее ряд СМИ разместил данные о плохом самочувствии учащихся школа № 100 города Железногорска. Сообщалось, что они обратились в медучреждение с признаками инфекционного заболевания и пищевого отравления.

По данному факту следствие проводит проверку на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Сообщается о признаках инфекционного заболевания у 46 учеников начальных классов, девять из которых обратились за медпомощью, трое детей были госпитализированы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Красноярске острая кишечная инфекция предварительно диагностирована у 37 учащихся школы № 56.

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