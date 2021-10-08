Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области из-за массового отравления населения алкогольным суррогатом работает бригада лучших наркологов и реаниматологов. Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация. Об этом заявила 8 октября на оперативном штабе Глава минздрава Татьяна Савинова, сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей. От момента ухудшения самочувствия до летального исхода достаточно одного часа. Поэтому сейчас все силы муниципальных образований должны быть брошены на подворовой обход населения, особенно социально неблагополучных семей. Важно провести массовое и адресное информирование жителей об опасности приобретения и употребления алкоголя сомнительного качества и неизвестного происхождения», — сказала министр.

Глав муниципальных образовании призвали привлечь к работе народные дружины, социальных работников, управляющие компании жилищным фондом, которым хорошо знакомы местные жители, в том числе злоупотребляющие спиртным и ведущие асоциальный образ жизни.

Напомним, в восточной части Оренбуржья произошло массовое отравление алкоголем. Известно о 33 пострадавших, из которых человек погибли. Медисследование показало, что концентрация этанола в организме людей зашкаливала, превышая смертельную дозу в пять раз.