Элиста, 8 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные привели в региональном оперштабе 8 октября.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 618 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемическая ситуация остаётся достаточно напряжённой. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 57 человек, с начала пандемии зарегистрировано почти 31 тыс. заражений.