Варшава, , 10:21 — REGNUM Инициатива польских властей построить канал через Балтийскую косу может принести выгоду России. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению автором статьи, идея председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о создании канала не нанесёт «удар по Москве», как это планируется, а, напротив, сыграет на руку российским бизнесменам, поскольку он позволит им увеличить выручку.

«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости, — отмечается в публикации. — Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом».

При этом, по мнению газеты, реальность, однако, выглядит совершенно иначе.

«На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — отметили журналисты издания.

Кроме того, по мнению газеты, строительство нанесет ощутимый ущерб польской природе.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство судоходного канала через Балтийскую косу был подписан в Польше в октябре 2019 года. Рукотворный пролив должен позволить судам из города Эльблонг выходить в Балтийское море в обход российских территориальных вод. Его длина будет составлять около одного километра, глубина — 5 метров, а ширина — 20 метров.

Строительство планируется закончить до 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 992 млн злотых (около $254 млн). Работы поручены российско-бельгийскому консорциуму NDI i Besix.

В июне 2020 года был завершён первый этап строительства судоходного канала на Балтийской косе. Строители завершили земляные работы, подготовили пирс для стоянки. Следующий этап — постройка молов (восточного, северного и западного) и двух мостовых опор.