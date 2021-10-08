Элиста, 8 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Ещё 57 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные приводит региональный оперштаб 8 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, выросло до 487 человек. Состояние 23 больных врачи оценивают как тяжёлое, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 2 675 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрирован 30 991 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 29 294 носителя инфекции.