Варшава, 8 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Польша не собирается выходить из состава Евросоюза. Об этом 8 октября заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз является одним из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все от этого выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Также премьер-министр Польши отметил, что решение Конституционного суда страны о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС «подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания» основного закона страны — превосходство конституционного права республики над другими источниками права.

«У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы не незваный гость в Европейском союзе и поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим и такой союз будем и дальше создавать», — добавил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что решение о том, что европейское право не может быть важнее польского, вынес на заседании Конституционный суд Польши.