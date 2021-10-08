Афины , , 10:21 — REGNUM Президент Греции Катерина Сакелларопулу провела 7 октября телефонный разговор с главой Словакии Зузаной Чапутовой. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как двустороннее сотрудничество их стран, ситуация в Афганистане и последствия проблемы миграции, конференция о будущем Европы и усилия по укреплению европейских экономик после пандемии. Об этом сообщает AMNA.

Катерина Сакелларопулу Presidency gr

Сакелларопулу и Чапутова согласились с необходимостью немедленных действий по преодолению климатического кризиса прежде, чем его последствия станут необратимыми. В этом контексте Сакелларопулу поблагодарила коллегу за помощь Греции со стороны Словакии в тушении лесных пожаров минувшим летом.

Сакелларопулу также подчеркнула важность инициативы, предпринятой президентом Словакии совместно с премьер-министром Исландии, по совместному подписанию международного призыва о защите прав женщин в Афганистане, в котором она сама принимала участие.