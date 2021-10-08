В Калуге начали подготовку к III Международному кинофестивалю «Циолковский»
Калуга, 8 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Первое заседание оргкомитета III Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоялось в Калуге 7 октября в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.
Планируется, что кинофестиваль «Циолковский» пройдёт с 12 по 16 апреля 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов, корпорации «Роскосмос», правительства и Законодательного собрания Калужской области. Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести фестиваль в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке музея истории космонавтики в Калуге, чтобы все желающие смогли принять в нём участие.
В программе фестиваля — просмотр тематических фильмов и передач, встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея кинофильмов «Солярис» и «Укрощение огня», и многое другое. Планируется, что школьники и студенты смогут посещать мероприятия фестиваля с использованием «Пушкинской карты».
В оргкомитет фестиваля вошёл депутат Законодательного собрания области Олег Комиссар.