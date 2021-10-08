Калуга, 8 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Первое заседание оргкомитета III Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоялось в Калуге 7 октября в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Первое заседание оргкомитета III Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоялось в режиме видеоконференцсвязи

Планируется, что кинофестиваль «Циолковский» пройдёт с 12 по 16 апреля 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов, корпорации «Роскосмос», правительства и Законодательного собрания Калужской области. Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести фестиваль в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке музея истории космонавтики в Калуге, чтобы все желающие смогли принять в нём участие.

В программе фестиваля — просмотр тематических фильмов и передач, встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея кинофильмов «Солярис» и «Укрощение огня», и многое другое. Планируется, что школьники и студенты смогут посещать мероприятия фестиваля с использованием «Пушкинской карты».

В оргкомитет фестиваля вошёл депутат Законодательного собрания области Олег Комиссар.

«Несмотря на то, что фестиваль проводился всего два раза, он уже завоевал популярность и признание на всероссийском и международном уровне, — отметил депутат. — Символично, что местом его проведения является Калуга, которую все знают как колыбель космонавтики благодаря трудам нашего великого учёного и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Однако, по предложению Игоря Угольникова, в следующем году мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и других городах. Мы ожидаем делегации из восьми субъектов Российской Федерации, связанных с космической отраслью, которые будут презентовать свои регионы. Приглашаем гостей к нам на это уникальное мероприятие! Будет интересно и познавательно», — заверил Олег Комиссар.