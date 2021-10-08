Якутск, 8 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В ковидных госпиталях Якутии находятся 160 человек, оказавшихся в тяжёлом состоянии из-за коронавируса. В том числе 37 пациентов переведены на ИВЛ, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Она подчеркнула, что количество тяжёлых больных растёт.

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К особой группе риска относятся пациенты старше 60 лет. Из 100 человек, умирающих от COVID-19, 86 — люди этой возрастной категории. За сутки в Якутии заразились коронавирусом 238 человек, 125 из них — жители Якутска.

«Дети сегодня составляют 20% от заболевших новой коронавирусной инфекцией как в амбулаторных, так и в стационарных условиях», — отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, болевшие коронавирусом, отмечают ухудшение памяти и проблемы с концентрацией. Для того, чтобы тренировать эти навыки, в республике создали кабинет памяти. Там проходит реабилитация ковидных больных.