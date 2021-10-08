Абакан, 8 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Эпидобстановка в Хакасии остаётся сложной, министерство здравоохранения региона прорабатывает вопросы по дальнейшему расширению коечного фонда для пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе республиканского минздрава.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

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Возобновлена работа инфекционных отделений на 20 коек в Аскизской и Ширинской районных больницах.

С 8 октября для работы с ковид-пациентами перепрофилируют третий и четвёртый этажи республиканской офтальмологической больницы им. Одёжкина.

На сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 1286 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 1056. Доля свободного коечного фонда — 18%.

Напомним, по состоянию на 7 октября в Хакасии было выявлено 39 734 носителя коронавируса.