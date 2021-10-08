Берлин, 8 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В сети появились фотографии тестовых испытаний седана Mercedes-AMG C45 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте издания Motor.es.

Motor.es Mercedes-AMG C45 2022 года

Отмечается, что тестовые испытания модели проходят в южной Европе. Пока нет точных сведений о том, какое наименование получит новинка.

Седан Mercedes-AMG C45 получит четыре круглые насадки на выхлопные трубы, колеса меньшего размера, чем у модели C63. Передние дефлекторы у C45 выглядят фальшивыми. При этом у C63 они функционируют.

Под капотом у модели стоит четырехцилиндровый 2,0-литровый турбированный двигатель. При этом мотор не получил электромотора, как более мощная версия C63.

Напомним, в сентябре 2021 года компания Mercedes представила на автовыставке в Мюнхене гибридный AMG GT 63 SE Performance.

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