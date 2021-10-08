Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 8 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. На Ямале в Тазовской губе перевернулся катамаран. В результате происшествия два человека спаслись, один утонул, и ещё один пропал без вести, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Трагедия произошла утром 8 октября 2021 года. Плавсредство находилось на стоянке между теплоходом «Механик Калашников» и сухогрузом «Беломорский 23», там находилось четыре человека. Катамаран был предназначен для транспортировки груза с берега на теплоходы. В настоящий момент на моторных лодках силами «Ямалспаса» и экипажей судов ведутся поиски пропавшего человека.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).