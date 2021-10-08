Шахты, Ростовская область, 8 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Городская больница №2 в Шахтах Ростовской области получила современное медицинское оборудование для расширения возможностей диагностики и лечения пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 октября.

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В распоряжение медиков поступило два аппарата ультразвуковой диагностики, 12-канальный электрокардиограф и офтальмологический тонометр. Оборудование приобретено в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

На реализацию программы в Ростовской области в 2021 году предусмотрено около 2,2 млрд рублей. Деньги пойдут на покупку более 4 тыс. единиц современного медицинского оборудования.