Канберра, , 10:16 — REGNUM Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт нанес очередной «удар» по режиму в Китае в своей провокационной речи, произнесенной на Тайване. Он назвал китайского лидера Си Цзиньпина «новым красным императором», выступая на форуме по национальной безопасности, на котором присутствовали президент и министр иностранных дел Тайваня. Об этом 8 октября сообщил телеканал Nine News.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь Абботта началась со списка претензий к Китаю.

«Пекин разорвал договор «одна страна, две системы» по Гонконгу; поместил более миллиона уйгуров в концентрационные лагеря; усилил кибершпионаж за своими гражданами; устранил популярных личностей в пользу культа нового красного императора; зверски обращается с индийскими солдатами в Гималаях … и совершает все более устрашающие вылазки против Тайваня», — заявил Абботт.

Он также отметил, что антагонизм Китая проистекает из призывов Австралии расследовать происхождение коронавируса, который сам Абботт назвал «Уханьским вирусом».