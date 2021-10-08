Вольский район, Саратовская область, 8 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Вольском районе Саратовской области загорелся лес после посещения его грибниками. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Лесной пожар

Сигнал о возгорании поступил 7 октября в 15:45 (местное время). Загорелась сухая трава в сосновом лесу в 6 км от села Верхняя Чернавка. К тушению пожара привлекались сотрудники местного лесхоза и фермеры. Возгорание локализовали в 16:40. Площадь пожара составила 0,9 га. Причиной возникновения возгорания называют человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, в этих местах видели грибников.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 15 июля до 31 октября действует особый противопожарный режим. Нарушителям за разведение костров и заезд в лесной массив на автомобилях грозит штраф.

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