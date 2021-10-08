Самара, 8 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Еще 11 км приведенных в нормативное состояние автодороги ввели в эксплуатацию в Самарской области. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что на участке 0+000-км 11+250 Обводной города Самары — Нур — Спиридоновка были выполнены масштабные работы, которые проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этом участке были обновлены дорожные одежды, восстановлены кромка проезжей части и краевые полосы. Были выполнены и другие работы.

Отмечается, что основные дорожные работы на областной сети, которые были запланированы по национальному проекту, в настоящее время завершены на всех объектах контроля. Сейчас проходят приемочные комиссии. Специалисты планируют проверить и принять работы на участках областных автодорог общей протяженностью 232 км, с учетом уличной дорожной сети Тольятти и Самары — 357 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области досрочно завершили ремонт участка автодороги Урал — Красный Яр — Городцовка.