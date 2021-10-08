Челябинск, 8 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Челябинской области 7 октября выявили ещё 400 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии обнаружили уже 100 679 заразившихся. Выздоровели 85 138 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 10 629 человек. Скончались от ковида ещё 26 пациентов, а за весь период пандемии уже 3600.