Нижнекамск, Татарстан, 8 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили Илья Усов, Илья Шинкевич, Владимир Алистров и Марио Кемпе. У «Нефтехимика» отличились Егор Попов, Лукаш Клок и Марат Хайруллин.

На сегодняшний день «Динамо» занимает девятое место в КХЛ, на счету команды 19 очков. «Нефтехимик» идёт на 16-м месте с 12 очками.

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