Москва, 8 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье сохраняется влияние обширного антициклона сохраняется. В Выходные дни — 9 и 10 октября — при ясной погоде ночью подмораживает, а днем на солнце теплеет, передают «Метеоновости».

Осень

В субботу в Москве малооблачно и сухо. Ночью — 3. +2 °С, днем +8…+ 13 °C. Ветер западный. Атмосферное давление бьёт рекорды, превышая показатели на 18−20 единиц — 767−770 мм рт. ст.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится Ночью около 0 °C, днем потеплеет до +7… +12 °С. Будет солнечно и без дождей. Отличная погода для прогулок на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве 8 октября определится частью скандинавского антициклона.

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