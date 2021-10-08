Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число погибших в результате алкогольного отравления. На 11:00 по местному времени (09:00 мск) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Бутылки для суррогатного алкоголя

На заседании оперативного штаба глава минздрава Татьяна Савинова проинформировала о результатах экспертизы — у пострадавших и погибших обнаружен смертельный яд этанол. В некоторых случаях концентрация в организме превышала смертельную дозу в три — пять раз.

Среди людей, получивших алкогольное отравление, — жители восточного Оренбуржья. Суррогат приобретался в Орске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту массовой гибели оренбуржцев от отравления алкоголем возбуждено уголовное дело.