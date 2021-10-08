Мельбурн, Австралия, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс был оштрафован на 400 австралийских долларов ($290) за то, что дважды не надевал маску у здания парламента в Мельбурне. Об этом 8 октября сообщил телеканал Nine News.

Штраф Pixabay.com

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Полиция Виктории подтвердила, что Эндрюсу было предъявлено два нарушения на сумму 200 австралийских долларов каждое. Правонарушение премьер-министр штата совершил 6 и 7 октября.

«Полиция Виктории может подтвердить, что она направила премьер-министру Дэниелу Эндрюсу два уведомления о правонарушениях за неисполнение предписаний главного санитарного врача», — говорится в заявлении.

Сам Эндрюс извинился за то, что не надевал маску, прогуливаясь по автостоянке у здания парламента, заявив, что имела место простая «оплошность».

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