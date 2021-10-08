Ташкент, 8 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Узбекистан прибыла группа российских медиков, которые в течении 40 дней должны осмотреть 10 тысяч мигрантов, отправляющихся в Россию. Об этом 8 октября сообщает Podrobno.uz.

Martin Vorel Врач

«Это первая группа, им предстоит работа по медицинскому освидетельствованию и проведению необходимых лабораторных исследований с мигрантами для беспрепятственного пересечения ими границы России», — сообщает издание.

Российским специалистам предстоит проведение как лабораторных исследований (ПЦР-тест на COVID-19, ВИЧ, ХТИ), так и проведение флюорографического исследования лёгких и другая диагностическая работа.

«Еще 35 российских медиков прибудут в это воскресенье, с понедельника они уже приступят к работе в Ташкенте», — говорится в публикации.