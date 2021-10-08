Киев, 8 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Украины было выявлено 16 362 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 7 октября на Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1553, медработников — 431)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 514 005.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 241 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 58 081.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 282 482 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 164 600 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 15 125 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.