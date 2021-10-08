Пекин, 8 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Российский МИД пригрозил закрыть американские дипломатические учреждения в РФ, если США вышлют сотни российских дипломатов. Публикация об этом на китайском портале «Гуаньча» вызвала горячий отклик читателей.

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«Ответ русских просто прекрасен!» — написал один из них.

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Другой пользователь выразил поддержку России и посетовал, что США надоедают «всё больше и больше». Третий читатель задался вопросом, почему некоторые американские сенаторы «кусаются как бешеные псы».

Ему ответил другой пользователь. Он написал, что «бешеные псы» не несут ответственности, а за всё происходящее ответят другие люди. Ещё один читатель назвал инцидент «схваткой медведя с бешеной собакой».

Среди комментаторов оказался тот, кто одобрил возможное закрытие посольств и консульств США в России. Он пояснил, что это «раковые опухоли любой страны».

Другие читатели обвинили американских сенаторов в безумии, высокомерии и готовности на всё ради расширения американского влияния. Очередной пользователь подчеркнул, что в России показали отличный пример того, как нужно поступать с заявлениями из США.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько влиятельных американских сенаторов предложили президенту США Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва не согласится расширить штат американского посольства в РФ. В российском МИД в ответ на это пригрозили закрытием американских загранучреждений и предположили, что именно этого и добиваются инициаторы высылки дипломатов. Ответственность за исход будет лежать именно на них.

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