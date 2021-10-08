Благовещенск, 8 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. На Амурском газоперерабатывающем заводе утром 8 октября испытывали новую линию завода, которая ещё не эксплуатировалась. Во время этих работ возник пожар, с которым хорошо справилась система автоматического пожаротушения, сообщила «Амурская правда».

Gazprom.ru Проект Амурского газоперерабатывающего завода

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На второй линии ГПЗ под давлением испытывали оборудование и трубопроводы. Контакт работников завода с агрегатами сведён к минимуму, поэтому люди спокойно эвакуировались.

Пожар не представлял угрозы для завода. Возгорание потушили за час. Автоматика сработала чётко, сделали вывод на амурском ГПЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура города Свободный проводит проверку после возгорания газа на Амурском газоперерабатывающем заводе. Надзорное ведомство выяснит, соблюдалось ли на предприятии законодательство, правила промышленной и пожарной безопасности.