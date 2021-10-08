Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) перешли 72% сотрудников обанкротившегося «Метростроя» Санкт-Петербурга. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе МССС.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Напомним, в планах у новой компании, которая подконтрольна Смольному, а не частным лицам, как было с «Метростроем» Петербурга, перевести к себе все 3,5 тыс. сотрудников компании-банкрота. Сделать это планируется до начала работ — 12 октября.

«АО «МССС» за 11 дней принял 2510 сотрудников. К 7 октября 72% работников ОАО «Метрострой» подписали трудовые договора с новой компанией», — рассказали в МССС.

Перед зачислением в новую компанию метростроителям необходимо пройти медицинский осмотр, после положительного заключения врачей специалисты зачисляются на новое место работы.

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Новое акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МССС), подконтрольное правительству Санкт-Петербурга, признано правительством России единственным строителем метрополитена в городе на Неве.