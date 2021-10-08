Ярославль, 8 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле мэрия и проектировщик решили заменить общественное обсуждение проекта благоустройства памятника природы «Павловский парк» на опрос. Ранее общественное обсуждение по этому проекту было отменено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Экскизы благоустройства Павловской рощи

Обращение с просьбой «досрочно прекратить» обсуждения было направлено от МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в адрес главы Дзержинского района Екатерины Мусиновой.

«На основании решения проектной организации ООО «Архитектон» после консультации с экспертами департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области, разработчиком (проектировщиком) сделан вывод, что работы по данному объекту не являются объектом экологической экспертизы. Просим вас досрочно прекратить (отменить) общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы и разместить информацию о новой процедуре общественных обсуждений», — сообщается в письме.

По итогу был создан новый документ, в котором сообщается, что обсуждения пройдут в форме опроса. Предложения и замечания будут собраны на бумажных опросных формах. Участникам опроса предлагается заполнить данные о себе, а также оценить полноту представленной информации о будущем благоустройстве и исследованиях. А также в целом мнение, предложения, комментарии и вопросы по поводу документации.

В новый организационный комитет включены сотрудники администрации Дзержинского района, чиновники мэрии, генеральный директор ООО «Архитектон» и депутат муниципалитета Алексей Таганов. В предыдущем варианте оргкомитета значился депутат Роман Галагаев, однако в нынешний состав его не включили. Напомним, компания Галагаева ведёт стройку рядом с рощей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественница Елена Богданова обратилась в ФСБ с просьбой проверить проект благоустройства рощи. Она предположила, что благоустраиваемый участок может быть выведен из состава особо охраняемой природной территории «Павловская роща». Кроме того, она просила проверить, нет ли у депутата-строителя личной заинтересованности в результатах общественных обсуждений. Опрос начнётся 11 сентября и продлится месяц.