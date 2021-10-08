Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На авторынке России представлен новый Geely Atlas Pro, получивший технологию MHEV («мягкий гибрид»).

Geely Geely Atlas Pro

Модель оснащается турбированным двигателем на 1,5 л мощностью 177 лошадиных сил, который разработан Geely совместно с Volvo. Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Модель имеет полный привод.

Технология MHEV включает в себя приводной стартер-генератор, конвертер и 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор. Благодаря данной технологии Geely Atlas Pro более плавно и бесшумно трогается с места. Максимальный крутящий момент составляет 300 Нм. Система «мягкого гибрида» обеспечивает до 15% экономии топлива.

Новые модели уже поступили в дилерский салон в Санкт-Петербурге. Представлены три комплектации нового Geely Atlas Pro — Luxury, Flagship и Flagship+. Стоимость новинки составляет от 2 млн 19 тысяч 999 рублей.

Напомним, в 2022 году компания Geely планирует представить в России кроссовер KX-11 и новые версии Atlas Pro.

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