Череповец, Вологодская область, 8 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Хоккей

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Егор Аверин, Максим Шалунов, Рид Буше, Денис Алексеев и Артур Каюмов. У «Северстали» отличился форвард Давид Думбадзе.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает 11-е место в КХЛ, на счету команды 16 очков. «Северсталь» идёт на 14-м месте с 13 очками.

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