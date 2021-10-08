Подольск, Московская область, 8 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в городском округе Подольск в Московской области погибли два человека. Об этом 8 октября сообщил источник в экстренных службах.

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«В деревне Харитоново городского округа Подольск произошло возгорание частного дома на площади 70 кв. м. В результате пожара два человека погибли», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что в настоящее время возгорание локализовано и устанавливается причина произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после тушения горящей квартиры в доме на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга были найдены тела двух человек.