Джакарта, 8 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. США поздравили Индонезию с достижениями в создании более инклюзивной рабочей силы для уязвимых групп, включая молодежь, людей с ограниченными возможностями и женщин, сообщает Rakyat Merdeka.

Demis.nl Индонезия на карте мира

Правительство Соединенных Штатов стремится помочь Индонезии укрепить человеческие ресурсы и повысить производительность труда.

«Они обладают навыками и ресурсами, необходимыми для полного раскрытия своего потенциала и внесения вклада в экономику Индонезии. Так что они готовы конкурировать на рынке труда 21 века», — говорится в заявлении посольства США в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия приглашает страны Центральной и Восточной Европы к совместной работе над восстановлением экономики, пострадавшей от пандемии.