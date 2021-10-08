Москва, 8 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Система спутникового интернета Starlink, создание которой финансируют власти США, сможет перенацеливать крылатые ракеты, управлять спецназом и агентурной сетью. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Рогозин рассказал, что американское государство выделило примерно $900 млн в этом году на развёртывание спутниковой системы связи Starlink, а всего в ближайший период выделит до $20 млрд. Запуском аппаратов занимается компания SpaceX Илона Маска.

Глава Роскосмоса объяснил, зачем это нужно США.

«Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью», — ответил Рогозин.

Он добавил, что через спутники на смартфоны может направляться контент, например, политического и антироссийского содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX выводит на орбиту спутники Starlink с 2018 года. Они предназначены для создания глобальной спутниковой системы. Всего их должно быть больше 12 тыс., пока в космосе работают около 1700 аппаратов.

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