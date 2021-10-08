Белгород, 8 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. О причинах своего увольнения рассказал 8 октября глава администрации Белгорода Юрий Галдун. На своей странице в социальной сети он пояснил, что трижды просил отставки у губернатора.

Beladm.ru Здание администрации Белгорода

«Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без «огонька» внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю. Вячеслав Гладков, до этого, трижды не поддерживал меня в этом решении. Три раза. Он сделал всё возможное для продолжения совместной работы. Не могу подвести губернатора и горожан. Пришла пора для другого мэра. С уважением, Галдун Ю. В.», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке главы администрации Белгорода стало известно 7 октября. Он занимал должность с марта 2019 года.