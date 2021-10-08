Ижевск, 8 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 октября прививку от коронавируса сделали 406 930 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 330 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2147 жителей республики. 700 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 48 887 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 969 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 октября провели 1 805 376 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8908 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8596 исследований.

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