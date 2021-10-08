Сеул, , 09:52 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ встретился 7 октября с бразильским коллегой Марсей Доннер Абреу, находящийся в Сеуле с визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества, торговое соглашение между Южной Кореей и странами-членами МЕРКОСУР, а также ситуацию в мире и регионе.

Дипломаты из Южной Кореи и Бразилии договорились продолжить работу с целью скорейшего заключения двустороннего соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках торгового пакта со странами-членами МЕРКОСУР, а также о сотрудничестве в предотвращении инфекционных заболеваний и реагировании на них в будущем, в борьбе с изменением климата.

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Ё Сын Пэ также обратился с просьбой к правительству Бразилии поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое иполитическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваеми Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).