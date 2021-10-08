Сеул, 8 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ встретился 7 октября с бразильским коллегой Марсей Доннер Абреу, находящийся в Сеуле с визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества, торговое соглашение между Южной Кореей и странами-членами МЕРКОСУР, а также ситуацию в мире и регионе.

Дипломаты из Южной Кореи и Бразилии договорились продолжить работу с целью скорейшего заключения двустороннего соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках торгового пакта со странами-членами МЕРКОСУР, а также о сотрудничестве в предотвращении инфекционных заболеваний и реагировании на них в будущем, в борьбе с изменением климата.

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Ё Сын Пэ также обратился с просьбой к правительству Бразилии поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое иполитическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваеми Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).