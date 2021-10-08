Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Бывший член Совета Федерации Аркадий Чернецкий стал первым заместителем руководителя свердловского Заксобрания. Такое решение депутаты приняли 8 октября на своём первом заседании.

Аркадий Чернецкий

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Ещё одним первым замом стал Виктор Шептий. А ранее, напомним, депутаты снова избрали Людмилу Бабушкину своим председателем.

Как сообщало ИА REGNUM, Чернецкий был сенатором в 2010—2021 годах. А перед \этим с 1992 года он являлся главой Екатеринбурга и четыре раза успешно побеждал на прямых выборах. В 1999 году политик баллотировался на пост губернатора Свердловской области, но занял третье место. Зато в апреле 1998 года его движение «Наш дом — наш город» победило на выборах в Свердловскую областную думу. Движение «Преображение Урала» губернатора Эдуарда Росселя тогда оказалось на третьем месте после КПРФ.