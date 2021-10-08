Волхов, Ленинградская область, 8 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Дорожная полиция Ленинградской области с помощью квадрокоптеров провела неплановый рейд по проверке соблюдения правил дорожного движения на федеральной трассе «Кола», где чаще всего происходят тяжелые ДТП при выезде на встречную полосу. Об этом 8 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Трасса «Кола» с высоты полета квадрокоптера

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники ГИБДД начали привлекать дроны для отслеживания дорожной обстановки и слежения за соблюдением ПДД. На этот раз аэросъемка помогла работе дорожной инспекции на одной из самых аварийно опасных магистралей региона — Мурманском шоссе (участок трассы «Кола»).

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«За несколько часов работы полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на полосу встречного движения, — рассказали в ведомстве. — Как показывает практика, на загородных трассах в условиях повышенного скоростного режима, авария в результате выезда на встречную полосу — 90%-я гарантия смертельного исхода».

С начала 2021 года на Мурманском шоссе в результате дорожных аварий уже погибли 22 человека, в том числе пять детей. В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за этот вид правонарушения предусмотрено наказание вплоть до лишения права управления транспортным средством.