Москва, 8 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию 3,1 млн кв. метров недвижимости, в том числе более 2,5 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, Новая Москва пользуется спросом у тех, кто ищет жилье. «Улучшается качество жилья и инфраструктура. Поэтому цена квадратного метра немного выросла», — пояснил Жидкин.

Также с начала 2021 года в ТиНАО построено и введе, но в эксплуатацию более 202 тыс. кв. метров социальных объектов (школ, детсадов и др.) и промышленные здания площадью 346 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой Москве к 2024 году) планируется возвести около 11 млн кв. метров недвижимости и более 100 социальных объектов.

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