Ижевск, 8 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался 21 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне скончались 11 жителей республики.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 87 и 92 лет, а также мужчины в возрасте 60, 61, 69, 76, 80, 81, 82 и 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2203 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 октября в регионе выявили 301 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 288 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 55 672 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8787 жителей.

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