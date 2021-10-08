Ижевск, 8 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 8 октября выявили 301 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 288 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 55 672 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 61 ребенок в возрасте до 14 лет и 81 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 135 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 44 682 человека. Скончались 2203 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован 21 летальный случай. Накануне скончались 11 жителей региона, что стало максимальным числом смертей за сутки с начала пандемии.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8787 жителей. Из числа получающих лечение 6985 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1804 человека — в состоянии средней степени тяжести, 558 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 октября прекратилась работа учреждений общественного питания в ночные часы — с 23:00 до 7:00 по местному времени. Остается возможность обслуживания посетителей навынос.

До особого распоряжения приостановлено проведение диспансеризации граждан. Также остановлено проведение профилактических медицинских осмотров.

С 11 октября прекратят работу кинотеатры и ночные клубы.

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