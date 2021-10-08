Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Соединенные Штаты в отличие от России и Китая поставляют вакцины против COVID-19, не требуя ничего взамен, заявил президент США Джо Байден во время выступления о необходимости вакцинироваться.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, «другие страны делают вид, что они действительно делают очень многое, в то время как США предоставили больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны мира вместе взятые».

«В отличие от Китая, России и других стран, мы ни о чем не просим. Ничего взамен. Ничего. И это оказывает глубокое влияние на то, как на нас смотря», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что власти США приобрели достаточно доз вакцины для того, чтобы каждый американец смог привиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что почти 700 тысяч летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в США является шокирующим числом.

Она отметила, что американский президент Джо Байден неоднократно говорил об ответственности, которую он чувствует из-за всего происходящего в стране. Псаки подчеркнула, что именно поэтому глава государства сделал главным приоритетом своей деятельности борьбу с COVID-19 в США.

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