Москва, 8 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Правительство России направит дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств в восьми регионах страны, сообщает 8 октября сайт правительства России.

Сельское хозяйство

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства должны поступить уже в 2021 году.

Дополнительное финансирование получат Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, Ивановская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Иркутская области.

Согласно опубликованному документу, общий объём средств, выделяемых из федерального бюджета в 2021 году регионам России на поддержку аграриев, составит 5 148 609 200 рублей.

Отметим, что средства распределяются между регионами неравномерно. Крупнейшими получателями субсидий в 2021 году стали Татария (279 422 500 рублей), Башкирия (232 128 700 рублей), Северная Осетия (190 389 500 рублей).