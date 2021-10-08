Ярославль, 8 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. С 25 по 31 октября в Ярославле на площадке театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле пройдут спектакли III Фестиваля русских зарубежных театров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр имени Волкова

Актёры и режиссёры русскоязычных театров из Грузии, Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Молдовы, Таджикистана представят свои спектакли, обсудят творческие и практические вопросы работы за рубежом. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут образовательные мастер-классы и состоится круглый стол с участием театральных деятелей России.

25 октября на Большой сцене Театра им. Федора Волкова состоится торжественная церемония открытия фестиваля и показ спектакля «Шинель» Тбилисского государственного русского драматического театра им. Грибоедова.

Для участвующих в фестивале театров подготовлена серия профессиональных мастер-классов и круглый стол по темам театрального менеджмента, маркетинга, партнерства и устойчивого развития.

В фестивале принимают участие Государственный русский театр драмы им. Искандера (Абхазия), Государственный русский театр им. Маяковского (Таджикистан), Юго-Осетинский государственный драматический театр им. Хетагурова (Южная Осетия), Национальный академический драматический театр им. Горького (Беларусь), Государственный русский драматический театр им. Чехова (Молдова).

Закроется фестиваль 31 октября спектаклем Театра им. Федора Волкова «Циолковский» и подведением итогов недельной встречи русских зарубежных театров. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.