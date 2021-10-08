Уфа, 8 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Подвижной состав смертельно травмировал женщину на железнодорожном пути в Калининском районе города Уфы. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Анна Каренина» реж Владимир Гардин. 1914. Россия На рельсах

Сообщается, что днем 7 октября рядом с платформой «1646 км» на перегоне станций Шакша — Иглино (около коллективного садоводства № 40), машинист локомотива заметил женщину, которая шла вдоль рельсов спиной к приближающемуся грузовому поезду. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают личность погибшей женщины. По данному факту транспортная прокуратура Уфы проводит проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сошли в рельсов четыре полувагона с щебнем.