Новосибирск, 8 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Более 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области — новая производственная линия торжественно открылась 8 октября. В церемонии запуска линии принял участие заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Правительство Новосибирской области Запуск линии по выпуску российских серверов

Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». Мощности и оборудование завода позволяют изготавливать печатные платы, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения.

«В Новосибирской области сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов. Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе — это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет», — отметил Сергей Сёмка.

В рамках реализации национальных целей развития России — в контексте цифровой трансформации — в Новосибирской области ведётся масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции. В том числе — производству серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой «Цифровая экономика РФ».